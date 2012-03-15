Заливной пирог с абрикосами - простой, вкусный, тающий во рту Тесто нежное рассыпчатое, как песочное, но не такое жесткое. Солнечный пирог с нежной начинкой.очень нравится детям. Опробовать этот рецепт мы решили в новенькой силиконовой форме для выпечки.

Рецепт заливного пирога очень прост, а вид и вкус получается удивительно нежный и праздничный. Для начинки можно использовать консервированные абрикосы в банках - покупные или приготовленные в домашних условиях абрикосы в сиропе на зиму.

Есть его желательно только после полного остывания, так что готовьтесь – вам придется стоять на страже пирога, отгоняя желающих умыкнуть кусочек, ведь аромат от него просто обалденный - не каждый устоит. В теплом виде вкус его не очень впечатляет,а вот когда он полностью остынет, превратится в нежное абрикосовой пирожное от которого за уши не оттащишь не только детей, н и взрослых!

Нам очень понравился этот заливной пирог. Делюсь рецептом:

Продукты:

Тесто:

250-300 г муки

3 желтка

100 г сахара

3 стол. ложки сметаны

2 ч.л. разрыхлителя

120 г маргарина

Начинка:

500 - 600 г консервированных абрикосов (или персиков)

3 яйца

200 мл сметаны

30-50 г сахара

Рецепт приготовления простого заливного пирога с абрикосами с фото:

Сначала нужно приготовить тесто, так как начинка наша почти готова. Использовать можно как консервированные абрикосы, так и свежие.

Тесто по составу хоть и напоминает песочное, но получается более нежным и идеально сочетается с абрикосовой начинкой

Песочное тесто для пирога с абрикосами заливного:

В чашке растираем мягкий маргарин с сахаром и яичными желтками.Лучше использовать сливочное масло, так будет полезнее.

Затем добавляем сметану и тщательно перемешиваем.

Постепенно добавляем муку, все время размешивая.

Я добавила муки меньше, чем в рецепте где-то 200-210 г, потому что просто перепутала в мерной кружке продукты, как уж так получилось, сказать не могу.

Но оказалось, все что делается – к лучшему. Тесто у меня получилось мягкое и не крутое, даже руками вымесить невозможно было, мешала ложкой, и в форму выложила тоже ложкой и просто распределила ею по всей форме для выпечки, включая бортики.

В готовом виде заливной пирог от этого только выиграл - тесто получилось нежное и воздушное. А если замесить более крутое тесто то и оно получается более жесткое, но темнее не менее тоже вкусное. Так что решать Вам.

Выкладываем тесто в форму, всю поверхность протыкаем вилкой, включая бортики.

Как приготовить пирог с абрикосами в сметанной заливке

У меня была вот такая баночка абрикосов в сиропе (820 г), ушла не вся, немного осталось:

Выкладываем половинки абрикосов на тесто, разложенное равномерно в форме для запекания

Приготовить заливку: в блендере взбить все для заливки: яйца, сахар, сметану.

Вылить заливку в пирог.

Вот так выглядит пирог, готовый к выпечке:

Поставить форму с заливным пирогом в противень (чтобы не подгорел низ) и отправить в духовку запекаться при температуре 180-200 градусов где-то 35-40 минут. Как только слегка заливка зарумянится – вынимайте. Заливка будет дрожать, как у чизкейка – так и должно быть.

Вот теперь вам придется всем домашним сообщить, что заливной пирог с абрикосами уже готов, но есть его пока нельзя! А все, потому что заливка должна застыть. Так что стойко держите натиск домочадцев – они потом поймут ваши действия.

Когда пирог совсем остынет, заливка застынет, режьте его на кусочки и подавайте на стол.

Вместо абрикосов для заливного пирога можно использовать некрупные персики в сиропе. Если вы делали на зиму варенье из персиков, как я, смело открывайте баночку, пирог с ними будет тоже очень вкусным!

Вкуснятина – просто пальчики оближешь! Приятного аппетита!

Вы наглядно убедились, что перед вами самый простой рецепт пирога с абрикосами.

Готовьте с удовольствием и делитесь впечатлениями в комментариях к рецепту.

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