  Закуски, бутерброды, Овощи        02 июля 2011        2928         2

Баклажаны, запеченные с помидорами и болгарским перцем


Баклажаны, запеченные с помидорами и болгарским перцем - это вкусная, сочная летняя закуска.Сочетание овощей - идеальное. легкий ужин на скорую руку.

Закуска из баклажанов

Ароматные баклажаны просто тают во рту!

Это прекрасное овощное блюдо .

Продукты:

  • 2-3 баклажана
  • 3 помидора
  • 3 болгарских перца
  • 1 луковица
  • 1 морковка
  • растительное масло
  • соль по вкусу

Рецепт приготовления закуски из баклажанов:

Для того чтобы приготовить баклажаны, запеченные  с помидорами и болгарским перцем вам потребуется немного времени и усилий :

Баклажаны нарезать кружочками, посолить и обжарить с двух сторон на растительном масле, затем выложить в форму для запекания:

Баклажаны

Лук, мелко порезать ,

Морковь натереть на терке,

Болгарский перец нарезать кубиками

и выложить на баклажаны:

Морковь

2 помидора порезать тонкими кружками и выложить в форму:

Помидоры

 

1 помидор и 1 перец болгарский измельчить в блендере, посолить и залить запеканку:

Заливка

И отправить в духовку для запекания  при температуре 180 градусов , в течение 30-35 минут:

Готово

Дать немного остыть и разложить по тарелкам как закуску или как самостоятельное блюдо , заправленное сметаной или с картошкой в качестве гарнира.

Закуска из баклажанов

Баклажаны, запеченные с  помидорами и болгарским перцем  - чудесное летнее блюдо!

Приятного аппетита!

На сегодня все! Готовьте с удовольствием и делитесь впечатлениями в комментариях. Подписывайтесь на новые рецепты, чтобы всегда быть в курсе новостей сайта Вкусная еда

Обсуждение: 2 комментария
  1. Леди Мери:
    03.07.2011 в 9:05 дп

    Спасибо большое за рецепт! Так я баклажаны еще не делала, а ведь это мой один из любимых овощей.

  2. Татьяна:
    04.07.2011 в 9:10 дп

    Я тоже очень люблю баклажаны! А еще вы можете сделать их просто с помидорами и болгарским перцем.Схема приготовления такая же ( просто исключить лук и морковь) получается очень вкусно!

Комментирование закрыто

Домашние рецепты

© 2020 Вкусная еда · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено

Пользовательское соглашение Политика конфеденциальности