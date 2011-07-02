Баклажаны, запеченные с помидорами и болгарским перцем - это вкусная, сочная летняя закуска.Сочетание овощей - идеальное. легкий ужин на скорую руку.
Ароматные баклажаны просто тают во рту!
Это прекрасное овощное блюдо .
Продукты:
- 2-3 баклажана
- 3 помидора
- 3 болгарских перца
- 1 луковица
- 1 морковка
- растительное масло
- соль по вкусу
Рецепт приготовления закуски из баклажанов:
Для того чтобы приготовить баклажаны, запеченные с помидорами и болгарским перцем вам потребуется немного времени и усилий :
Баклажаны нарезать кружочками, посолить и обжарить с двух сторон на растительном масле, затем выложить в форму для запекания:
Лук, мелко порезать ,
Морковь натереть на терке,
Болгарский перец нарезать кубиками
и выложить на баклажаны:
2 помидора порезать тонкими кружками и выложить в форму:
1 помидор и 1 перец болгарский измельчить в блендере, посолить и залить запеканку:
И отправить в духовку для запекания при температуре 180 градусов , в течение 30-35 минут:
Дать немного остыть и разложить по тарелкам как закуску или как самостоятельное блюдо , заправленное сметаной или с картошкой в качестве гарнира.
Баклажаны, запеченные с помидорами и болгарским перцем - чудесное летнее блюдо!
Приятного аппетита!
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Спасибо большое за рецепт! Так я баклажаны еще не делала, а ведь это мой один из любимых овощей.
Я тоже очень люблю баклажаны! А еще вы можете сделать их просто с помидорами и болгарским перцем.Схема приготовления такая же ( просто исключить лук и морковь) получается очень вкусно!