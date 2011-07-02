Баклажаны, запеченные с помидорами и болгарским перцем - это вкусная, сочная летняя закуска.Сочетание овощей - идеальное. легкий ужин на скорую руку.





Ароматные баклажаны просто тают во рту!

Это прекрасное овощное блюдо .

Продукты:

2-3 баклажана

3 помидора

3 болгарских перца

1 луковица

1 морковка

растительное масло

соль по вкусу

Рецепт приготовления закуски из баклажанов:

Для того чтобы приготовить баклажаны, запеченные с помидорами и болгарским перцем вам потребуется немного времени и усилий :

Баклажаны нарезать кружочками, посолить и обжарить с двух сторон на растительном масле, затем выложить в форму для запекания:

Лук, мелко порезать ,

Морковь натереть на терке,

Болгарский перец нарезать кубиками

и выложить на баклажаны:

2 помидора порезать тонкими кружками и выложить в форму:

1 помидор и 1 перец болгарский измельчить в блендере, посолить и залить запеканку:

И отправить в духовку для запекания при температуре 180 градусов , в течение 30-35 минут:

Дать немного остыть и разложить по тарелкам как закуску или как самостоятельное блюдо , заправленное сметаной или с картошкой в качестве гарнира.

Баклажаны, запеченные с помидорами и болгарским перцем - чудесное летнее блюдо!

Приятного аппетита!

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